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Ракурс
На Тернопільщині потік дощової води зніс у річку автомобіль, фото: ДСНС

Дощова вода знесла в річку автомобіль на Тернопільщині, троє загиблих (ФОТО)

12 чер 2022, 14:18
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На Тернопільщині потік дощової води зніс з дороги у річку легковий автомобіль із людьми.



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В результаті люди, які були в автівці, загинули. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Інцидент стався вчора, 11 червня, у селі Ліщанці Бучацької територіальної громади.

Зазначається, що рятувальники, які прибули на місце трагедії, виявили у воді неподалік проїжджої частини дороги перекинутий на дах автомобіль, людей у транспортному засобі не було.

В результаті проведених вздовж русла річки пошуків виявили тіло водія — чоловіка 1990 року народження. Згодом на відставні 5 км від місця виявлення автомобіля знайшли тіло загиблої пасажирки 2009 року народження. Тіло ще однієї жертви, також дівчини 2009 року народження, виявили трохи нижче за течією.

Загалом у пошуках брали участь понад 50 осіб — окрім рятувальників, також фахівці поліції та місцеві жителі.

На Тернопільщині потік дощової води зніс у річку автомобіль, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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