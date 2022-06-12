Наслідки ракетного обстрілу Тернопільщини показали на відео

Ракетний удар по Тернопільщині. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/ua/n171622-naslidky-raketnogo-obstrilu-ternopilschyny-pokazaly-na-video.html

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Місто Чортків Тернопільської області зазнало ракетної атаки у суботу ввечері, 11 червня.

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Російські ракети влучили у п’ятиповерхівки, де у цей час перебували мирні жителі з дітьми. Загалом по місту влучили чотири ракети. Внаслідок цинічної атаки постраждали 22 особи, яких госпіталізували та надали допомогу. На щастя, ніхто не загинув. Про це 12 червня голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш повідомив у Telegram.

За словами очільника області, на місці події цілу ніч працювали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, сапери, поліцейські та інші служби. Досі тривали роботи.

Служба безпеки України за фактом воєнного злочину розпочала кримінальне провадження.

Також глава області опублікував у мережі відео наслідків ракетного удару. На моторошних кадрах видно пошкоджені будинки, автомобілі та дитячий майданчик.

Нагадаємо, російська федерація 11 червня випустила низку ракет із акваторії Чорного моря. У місті Чортків Тернопільської області прогриміли кілька вибухів. Була зруйнована частина військового об'єкту, і цивільні об'єкти. Крім того, вибухи пошкодили газопровід, виникла пожежа.