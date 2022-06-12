Україна встановила два маршрути через для експорту зерна. Фото: elevatorist.com

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Україна встановила два маршрути через Польщу і Румунію для експорту зерна.

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Також українська влада веде переговори з країнами Балтії, щоб створити третій коридор для експорту продуктів. На Банковій погоджуються, що ці маршрути неідеальні, але намагатимуться розвивати їх. Про це в кулуарах азіатського саміту з безпеки в Сінгапурі заявив заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сеник, повідомляє Reuters.

За словами очільника МЗС, Україна є четвертим за величиною експортером зерна у світі. Зараз на підконтрольній українській владі території зберігається до 30 млн т зерна, які потрібно експортувати автомобільним, річковим та залізничним транспортом.

Нагадаємо, росія продовжує блокувати українські порти, а в Україні залишається 23,5 млн т зернових та олійних культур. Київ вже розпочав постачати зерно на світовий ринок вантажівками, залізницею та річками.

Натомість росія продовжує грабувати підприємства та зерносховища на окупованих територіях. Зокрема, міський голова Мелітополя Іван Федоров заявляв, що ще місяць тому у бік Криму щодня вирушало по 20−30 машин зі збіжжям, але тепер зерно загарбники вивозять потягами.

Джерело: Reuters