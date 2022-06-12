У Бахмуті затримали 18-річну російську шпигунку. Фото: depositphotos.com

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Ракурс

Російську шпигунку затримали правоохоронці в місті Бахмут Донецької області.

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Вісімнадцятирічна дівчина упродовж травня-червня 2022 року за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств росії. Зрадниця через різноманітні інтернет-додатки передавала ворогу координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних сил у Бахмуті. Про це 12 червня повідомила Донецька обласна прокуратура у Telegram.

Виявилося, що інформаторка 14 разів передавала агресорам дані про українських військових. Затримали дівчину 10 червня, зараз вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Їй вже повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, жителька одного з сіл Житомирської області передавала ворогам розвідувальні дані про українських військових на території краю. Жінка працювала на російські спецслужби під псевдонімом «Побєда». Тепер шпигунці загрожує до 15 років тюрми за державну зраду.