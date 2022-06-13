У п'яти областях цивільним заборонили підходити до кордону з білоруссю на відстань 1 км

https://racurs.ua/ua/n171662-u-p-yaty-oblastyah-cyvilnym-zaboronyly-pidhodyty-do-kordonu-z-bilorussu-na-vidstan-1-km.html

Ракурс

У межах контрольованих прикордонних районів п’яти областей України запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження.

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У Держприкордонслужбі 13 червня заявили, що у Чернігівській, Рівненській, Київській, Житомирській та Сумській областях цивільним особам заборонено пересуватися у смузі вздовж державного кордону завширшки один кілометр. Виняток прикордонники зробили для населених пунктів, які прилягають до державного кордону.

Також у межах решти території (до 20 км від державного кордону) заборонено:

пересуватись людям та транспорту (окрім автомобілів екстреної медичної допомоги), проводити всі види робіт поза населеними пунктами з 21.00 до 06.00;

здійснювати будь-які польоти легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів та інших безпілотних літальних апаратів, повітряних безмоторних засобів пересування;

рибалити, проводити різного роду відпочинок, плавати на будь-яких плавзасобах по річках, озерах, інших водоймах;

пересуватися та перебувати у лісових масивах та лісосмугах (за винятком працівників відповідних установ та організацій, на яких покладено обов’язки контролю за збереженням природних ресурсів, а їхнє пересування та перебування в лісових масивах та лісосмугах здійснювати після інформування начальників підрозділів охорони державного кордону не пізніше, ніж за дві години до початку робіт та негайного інформування після їх закінчення).

Крім цього, в межах контрольованих прикордонних районів заборонено організовувати полювання, а також носити військову форму одягу (будь-яких елементів військової форми одягу) цивільному населенню, окрім складових сил безпеки та оборони.

У білорусі з 22 червня до 1 липня в Гомельській області заплановані мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами. До тренувань додатково залучать усі категорії військових, підрозділи та військові частини. Тематика аналогічна — «перехід із мирного на воєнний час».

Також з 28 червня до 16 липня на території Жлобинського району Гомельської області заплановані збори з військовими новостворених територіальних військ.

«Ракурс» раніше писав, що 7 червня збройні сили Білорусі розпочали чергові заняття з бойової готовності. Заняття проводяться також серед строковиків після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військового вишколу.

26 травня лукашенко створив оперативне командування Збройних сил білорусі, яке займатиметься південним «українським напрямом».

22 травня у білорусі до кордону з Україною наблизилися російські «Іскандери».