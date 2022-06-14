Зеленський про обстріл території рф - Нам це не цікаво, українці не терористи

https://racurs.ua/ua/n171689-zelenskyy-pro-obstril-terytoriyi-rf-nam-ce-ne-cikavo-ukrayinci-ne-terorysty.html

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Володимир Зеленський заявив, що українці не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали росіії як це робить армія воєнних злочинців рф. Таким чином глава держави відреагував на запитання, чи обстрілюватиме Україна територію росії, якщо на це погодиться Захід. Президент пояснив, що в Україні є місця, де захисники України зосереджені на відстані понад 100 км від російських окупантів. Тому Києву потрібна відповідна зброя, котра б діставала загарбників.

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Ні. Нам не цікаві обстріли цивільних людей. Ми не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали. Ми нормальні здорові люди. Ця зброя нам потрібна, щоб звільнити нашу державу… Ми працюємо на окупованій нашій землі, а не на території російської держави, — заявив Зеленський.

Також український президент заявив, що на сьогодні президент росії — воєнний злочинець володимир путін одноосібно вирішує, зупиниться армія рф чи ні. Він також згоден на переговори з путіним.