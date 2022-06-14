Шварценеггер - Європа заплатила рф 44 млрд євро, ми фінансуємо війну

https://racurs.ua/ua/n171699-shvarcenegger-ievropa-zaplatyla-rf-44-mlrd-ievro-my-finansuiemo-viynu-video.html

Ракурс

Арнольд Шварценеггер, актор і колишній губернатор Каліфорнії, який з перших днів повномасштабної війни підтримує Україну, розкритикував європейські країни за те, що вони купують нафту і газ у росії. Він також закликав Європейський Союз не фінансувати таким чином війну кремля проти України.

.

Будьмо чесні самі із собою. 1 тис. 300 ракет, які росія випустила в українські міста впродовж перших двох місяців війни, коштували 7,7 млрд євро. Це багато. Але водночас Європа заплатила росії 44 млрд євро за паливо… На наших руках кров, тому що ми фінансуємо війну, — зазначив Арнольд Шварценеггер під час свого виступу на кліматичній конференції Austrian World Summit у Відні.

Шварценеггер процитував дослідження, яке показує, що Європа досі платить росії десятки мільярдів доларів за енергоносії. Він вказав, що звичайно, росіяни засмучені втратами у війні — серед солдатів, літаків і озброєння, — але їм не доводиться платити за цю війну.