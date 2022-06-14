Зеленський просить Залужного перевірити логістику засобів захисту в армії

https://racurs.ua/ua/n171700-zelenskyy-prosyt-zalujnogo-pereviryty-logistyku-zasobiv-zahystu-v-armiyi.html

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Президент Володимир Зеленський попросив головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного провести перевірку логістики засобів індивідуального захисту для військовослужбовців. Таким чином глава держави відреагував на повідомлення про нестачу засобів індивідуального захисту у захисників України.

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Попросив сьогодні головнокомандувача Збройних сил України дуже уважно поставитися до повідомлень у засобах масової інформації, у соцмережах про те, що у частини наших бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту. Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством, — сказав Зеленський у своєму відеозверненні 14 червня.

Він додав, що очікує перевірки логістики в армії, того, що постачається, і того, як розподіляють засоби індивідуального захисту серед українських бійців.

На сьогодні усім, хто перебуває у зоні бойових дій, повинно вистачати усього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання, — переконує президент.

Також Зеленський підписав указ про нагородження тих, хто найбільше відзначився в боях. Державними нагородами відзначені 63 військовослужбовці — за хоробрість та ефективність у захисті держави. Загальна кількість відзначених нагородами — уже 18 тис. 453.