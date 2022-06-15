Бійці ЗСУ, які ховаються в підвалах «Азоту» у Сєвєродонецьку, зможуть вижити і відволікатимуть війська рф - британська розвідка

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Після більш ніж місяця важких боїв російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька.

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Британська розвідка вважає, що бійці ЗСУ, які ховаються в підвалах хімзаводу «Азот» у промисловій зоні Сєвєродонецька, зможуть вижити під землею і не дадуть росіянам швидко захопити місто.

Російські сили, ймовірно, будуть скуті біля хімзаводу, — вважають у розвідці і додають, що російська тактика ведення війни у місті, яка покладається на інтенсивне використання артилерії, завдала значної побічної шкоди всьому місту.

Збройні сили ЗСУ разом із кількома сотнями мирних жителів перебувають у підземних бункерах на хімічному заводі «Азот», у промисловій зоні міста.

Відволікання російських підрозділів на бункери «Азоту», імовірно, тимчасово завадить росії переналаштувати ці війська для виконання інших завдань.

Британська розвідка також пише:

Малоймовірно, що Росія передбачала таку потужну опозицію або такий повільний, виснажливий конфлікт під час свого початкового планування вторгнення.

Сєвєродонецьк Луганської області перебуває під постійним вогнем з боку російських ворогів, за місто точаться важкі бої. Залишаються у місті цивільні, а в бомбосховищах сєвєродонецького об'єднання «Азот» залишаються 540−560 мирних мешканців. Найбільше підприємство міста перебуває під обстрілами. За можливості влада проводить тиху та поодиноку евакуацію.