Сили спецоперацій показали відео мінування та підриву понтону росіян на Луганщині

https://racurs.ua/ua/n171745-syly-specoperaciy-pokazaly-video-minuvannya-ta-pidryvu-pontonu-rosiyan-na-luganschyni-video.html

Ракурс

Сили спеціальних операцій показали відео мінування та підриву понтонного мосту росіян на Луганщині.

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Ми не знаємо, про що думали окупанти, коли прокладали понтонний міст для форсування річки на Луганщині. Адже, навколо того місця — більш ніж достатньо недобрих знаків у вигляді спаленої російської техніки. Ми не знаємо, на що сподівався противник в той момент, коли під його носом серед ночі воїни ССО України, мінували понтон. Але, ми точно знаємо, які емоції були в наших воїнів, коли вони відправили в повітря чергову ворожу переправу, — прокоментували відео у ССО.

У ролику показано, як уночі один з бійців мінує понтон, а інший прикриває його. Згодом видно вибух понтону, причому по обидва береги річки перебуває раніше знищена російська техніка.

Раніше «Ракурс» розповідав, що житомирські десантники знищили дві БМП-2 російських окупантів. 95 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ виклала у мережу відповідне відео.