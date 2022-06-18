У росії заговорили про відновлення виробництва «Волг» та «Побєд». Фото:

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Радянські автомобільні бренди вирішили відродити в росії на тлі дії західних санкцій.

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На території рф росіянам знову доведеться їздити на «Волгах» та «Побєдах». Запустити виробництво цих автомобілів можуть на різних майданчиках, але можливі терміни прогнозувати російські чиновники не беруться. Про це заявив міністр промисловості та торгівлі росії денис мантуров, повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Як відомо, автомобіль ГАЗ-М-20 «Побєда» вироблявся на Горьківському автомобільному заводі з 1946 по 1958 рік. Під цією маркою випустили понад 240 тис. машин.

А легковими під маркою «Волга» випускалися на вищевказаному заводі з 1956 року. Нові «Волги» також намагалися виробляти після розпаду СРСР, але ця машина вже не користувалася популярністю.

Нагадаємо, після повномасштабного російського вторгнення в Україну, в рф виникли величезні проблеми в автомобілебудівній галузі. Західні санкції призвели до того, автомобільний ринок в росії практично вмер — лише у березні на 50% обвалилися продажі автомобілів «Лада».

Також у березні французька компанія Renault на тлі масштабного російського нападу на Україну зупинила виробництво у москві. Міський голова столиці країни-агресора сергій собянін відразу заявив, що на заводі «Рено Росія» поновлять виробництво легкових автомобілів під брендом «Москвич».