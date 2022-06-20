"Газпром" посилено скорочує поставки природного газу до Європи

https://racurs.ua/ua/n171909-gazprom-posyleno-skorochuie-postavky-pryrodnogo-gazu-do-ievropy.html

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«Газпром» посилено скорочує поставки природного газу до Європи.

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Про це 20 червня повідомило видання Bloomberg.

Російський монополіст вирішив не резервувати додаткові потужності українських трубопроводів для доставки газу в Європу на липень. Це посилює тиск на європейські держави.

Поставки палива через газогін Nord Stream скоротилися до 40% своєї потужності.

Німеччина назвала скорочення поставок росії «політично мотивованим», а не через технічні проблеми, про що заявили у «Газпромі».

Кремль використовує газ як зброю проти України і в основному проти Європи, — прокоментував ситуацію керівник Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вірить поясненням Москви щодо причин скорочення постачання газу до Європи. На думку Шольца, заява росії про те, що постачання газу скоротилося через відсутність запасних частин через санкції, «неправдоподібна».

Раніше компанія Siemens повідомила, що не може доставити газову турбіну для «Північного потоку» з Канади після ремонту через санкції проти рф.