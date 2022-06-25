ЗСУ зупинили наступ ворога під Бахмутом й відбили штурм біля Харкова. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n172058-zsu-zupynyly-nastup-voroga-pid-bahmutom-ta-bilya-harkova-zvedennya-genshtabu.html

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Повно масштабна війна росії проти України триває вже 122 добу.

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Три батальйонних тактичні групи зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій, а також підрозділи повітряно-десантних військ ворог утримує у Брянській та Курській областях. На Сіверському напрямку з артилерії рф були обстріляні райони Бучків Чернігівської області та Бояро-Лежачих на Сумщині. Окупанти продовжують облаштовувати оборонні позиції у прикордонних районах Брянської області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 25 травня.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати вже захоплені території, з артилерії гатив по об'єктах інфраструктури в районах Харкова та В’ялівського водосховища. У районі населеного пункту Удинаші працювала російська штурмова група, але її дії придушили. Вертоліт Ка-52 противника здійснив обстріли в районі Явірського.

На Слов’янському напрямку основні сили противника ведуть наступ у напрямку Довгенького та Долини. Позиції української армії були обстріляні поблизу Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібровного та Богородичного. Триває бій у напрямку Довгеньке — Мазанівка.

На Донецькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі та проводить перегрупування військ. На Краматорському напрямку з мінометів та реактивної артилерії були обстріляні підрозділи ЗСУ у районах Райгородка і Стародубівки.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони Лисичанська, Спірного та Вовчоярівки. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня. Тривали штурми в районах населених пунктів Метьолкіне, Сиротине та Воронове.

На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ підрозділів ворога у напрямку Володимирівка — Покровське. У напрямку Пилипчатине — Покровське наступають підрозділи зі складу 5-ї загальновійськової армії. У напрямку Роти — Вершина ворог просунувся на один кілометр.

Також окупанти намагаються на Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках вести сковуючі дії та утримувати зайняті рубежі. На Запорізькому напрямку — ведуть оборону.

Ворог зазнав втрат після штурму ділянку дороги Ясинувата — Костянтинівка та бою у напрямку Василівка — Кам’янка.

На Південнобузькому напрямку рота окупантів вели наступ у напрямку Потьомкине — Високопілля Херсонської області. Успіху ворог не мав і був змушений відійти.

Нагадаємо, воєнна розвідка України вважає, що рф спробує втягнути білорусь у військовий конфлікт з Україною за допомогою низки провокацій щодо інфраструктурних об'єктів та цивільного населення.