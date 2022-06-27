Російська ракета 9М544 впала у полі. Фото: ЦСК

https://racurs.ua/ua/n172126-rf-zastosuvala-vysokotochni-rakety-na-donbasi-vony-ne-vluchyly-v-cil-foto.html

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російська федерація продовжує використовувати в Україні свої новітні військові розробки.

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Загарбники випустили залп високоточної ракети 9М544 по містах Донецької області. Це — новітній варіант ракет «Торнадо-С» з блоком наведення та управління 9В706. Цей компонент перетворює некеровану 300-мм ракету в керований боєприпас. Про це Центр стратегічних комунікацій ЗСУ 27 квітня повідомив у Telegram.

Однак російська «новітня» зброє підвела — ракета влучила в поле.

Така собі відповідь HIMARS, проте ракета влучила в… поле! Бо це черговий «аналоговнет», — йдеться в повідомленні.

Також Центр опублікував фото залишків «надсучасного» російського озброєння.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що країна-агресор останнім часом почала використовувати для ударів по Україні ракети радянського виробництва Х-59 та Х-22, які достатньо руйнівні, але не високоточні.

Зокрема, заряд ракети Х-22 важить 900 кг, який завдає значні пошкодження. А оскільки націлити точно її дуже важко, тому окупанти часто руйнують цивільні мирні будинки і є жертви серед мирного населення.