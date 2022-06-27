У Зимогір'ї на Луганщині загорівся склад боєприпасів. Фото:

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Ракурс

Російський склад боєприпасів на окупованій Луганщині загорівся після влучань.

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Склад горить у місті Зимогір’я, яке перебуває під тимчасовим контролем російських військ. Над містом піднявся дим і було видно, як детонують снаряди. Відео масштабної пожежі опублікували 27 червня в Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій.

Склад боєприпасів в Зимогір’ї в тимчасово окупованій Луганській області передає привіт! — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що склад з боєприпасами перебуває приблизно за 50 км від позицій Збройних сил України, натякнувши на озброєння, яке могли застосувати українські захисники.

Російські пропагандисти підтвердили, що було завдано удару, проте не уточнили, по якому саме об'єкту.

Нагадаємо, українські військові завдали удару ракетою «Точка-У» по складу з російським боєприпасами в місті Сватово. Згодом там з’явився стовп густого чорного диму, який супроводжувався канонадами.