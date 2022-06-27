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Ракурс
Зеленський попросив США визнати росію державою-спонсором тероризму

Зеленський попросив США визнати росію державою-спонсором тероризму (ВІДЕО)

27 чер 2022, 23:49
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до влади США із закликом визнати росію державою-спонсором тероризму після обстрілу житлового будинку у Києві. Він відбувся уранці 26 червня. Сьогодні російські покидьки вдарили по ТРЦ в Кременчуку.



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Держава-спонсор тероризму — це особливий статус у юридичній практиці США, включення до цього списку тягне за собою нові жорсткі економічні та політичні санкції, включаючи вторинні.

Зараз у ньому знаходяться Куба, КНДР, Іран та Сирія.

Лівію, Південний Ємен та Ірак із цього списку виключили.

З початку вторгнення росії в Україну такий захід вже пропонували американські політики. У квітні представник Державного департаменту США повідомив, що відомство вивчає можливість включення росії до переліку.

У червні комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Зеленський вже говорив про схоже з американськими політиками в особистих та публічних бесідах, але про офіційне звернення президента України відомо досі не було.

Джерело: Ракурс


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