Зеленський попросив США визнати росію державою-спонсором тероризму (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n172152-zelenskyy-poprosyv-ssha-vyznaty-rosiu-derjavou-sponsorom-teroryzmu-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський звернувся до влади США із закликом визнати росію державою-спонсором тероризму після обстрілу житлового будинку у Києві. Він відбувся уранці 26 червня. Сьогодні російські покидьки вдарили по ТРЦ в Кременчуку.
Держава-спонсор тероризму — це особливий статус у юридичній практиці США, включення до цього списку тягне за собою нові жорсткі економічні та політичні санкції, включаючи вторинні.
Зараз у ньому знаходяться Куба, КНДР, Іран та Сирія.
Лівію, Південний Ємен та Ірак із цього списку виключили.
З початку вторгнення росії в Україну такий захід вже пропонували американські політики. У квітні представник Державного департаменту США повідомив, що відомство вивчає можливість включення росії до переліку.
У червні комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Зеленський вже говорив про схоже з американськими політиками в особистих та публічних бесідах, але про офіційне звернення президента України відомо досі не було.