Ракетні удари по Львівщині і Києву коригували агенти рф — СБУ їх спіймала

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Ракетні удари по Львівській області, Києву та Донеччині коригували російські агенти. Контррозвідка Служби безпеки України їх затримала.

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Днями контррозвідники СБУ викрили і затримали агента росії, який коригував ракетні обстріли по Яворівському військовому полігону на Львівщині, — повідомляє прес-служба СБУ у Телеграм.

Ворожому колаборанту повідомлено про підозру у державній зраді та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Також у Києві СБУ затримала агента російських спецслужб, який коригував ракетні удари по столиці. Окрім на Донеччині вдалося схопити агента рф, який збирав розвідувальні дані щодо позицій українських військ в районі Бахмута.

За інформацією Forbes, лише 25−26 червня росія завдала масованого ракетного обстрілу по містах України, випустивши 60−80 різноманітних далекобійних ракет загальною вартістю орієнтовно 150−220 млн дол. Окупанти завдавали ударів з території росії та білорусі з «Точки-У», ракет Х-22 і Х-101, «Іскандерів», ракет «Калібр». Найбільша кількість ракет була випущена по Житомирщині — близько 30, з яких 10 збили ППО. Ще 20 ракет випустили на Чернігівщину. Також ракети були випущені на Київщину, Хмельниччину, Львівщину, Дніпропетровщину, Рівненщину, Миколаїв, Харків та Київ.

По Києву окупанти випустили ракети Х-101 з літаків Ту-95. Запуск відбувся з Каспійського моря.

У Forbes додали, що розраховували вартість обстрілів за такими даними: вартість ракети Х-101 — 13 млн дол., «Калібр» — 6,5 млн дол., «Іскандер» — 3 млн дол., «Онікс» — 1,25 млн дол, Х-22 — 1 млн дол., «Точка-У» — 300 тис. дол.