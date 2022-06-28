Кількість російських ракет у Чорному морі назвали в Міноборони

Росіяни продовжують обстрілювати Україну з моря, фото: «Сплетник»

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Корабельне угруповання чорноморського флоту рф, яке продовжує перебувати у північно-західній частині Чорного моря, блокує морські комунікації України та веде розвідку.

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У готовності до можливого застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувабть два російські кораблі з крилатими ракетами морського базування типу «Калібр». Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, повідомляє агентство «Укрінформ».

Їх сумарний залп становить до 16 ракет, — наголосив Мотузяник.

Мотузяник зазначив, що за минулу добу українські військові знищили 250 окупантів, 16 танків, 17 бойових броньованих машин, один засіб ППО, один гелікоптер, 14 одиниць автомобільної техніки та одну спеціальної техніки противника. Крім того, українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили загалом до двадцяти групових бойових вильотів на всіх напрямках, де ведуться активні бойові дії.

Нагадаємо, нещодавно через тривалий шторм російським військовим кораблям довелося повертатися у пункти базування.

Джерело: «Укрінформ»