РСЗО “Ураган”, склади боєприпасів і живу силу рф ліквідувала артилерія ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n172188-rszo-uragan-sklady-boieprypasiv-i-jyvu-sylu-rf-likviduvala-artyleriya-zsu.html

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Війна росії проти України триває. Тим часом Оперативне командування «Південь» у Фейсбук прозвітувало про зменшення ворожого війська на 22 воєнних злочинці росії, а також ліквідацію реактивної системи залпового вогню «Ураган» і двох складів боєприпасів окупантів.

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Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань скорочено вороже військо на 22 рашисти, реактивну систему залпового вогню «Ураган», три одиниці броньованої та п’ять — іншої автомобільної техніки і два склади боєприпасів, — йдеться у повідомленні.

В ОК «Південь» також розповіли, що впродовж минулої доби ворог атакував Одеську область ракетами, з яких одну було знищено, решта — випробовувала на міцність берегову лінію півдня регіону.

Обійшлося без суттєвих руйнувань та потерпілих саме тому, що доступ до узбережжя в цій місцевості закрито, — зазначили захисники України.

Вони також нагадали усім поціновувачам пляжного відпочинку про небезпеку ударів ворога як з неба, так і з моря, і з суходолу.

Нагадаємо, в північно-західній частині Чорного моря в готовності до застосування ракетного озброєння перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».