У США масово видаляють програми відстеження менструального циклу - що відбувається

https://racurs.ua/ua/n172209-u-ssha-masovo-vydalyaut-programy-vidstejennya-menstrualnogo-cyklu-scho-vidbuvaietsya.html

Ракурс

У США масово видаляють програми, які допомагають відстежувати менструальний цикл. Люди бояться, що влада дізнається про аборт.

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Але в поліції залишається багато інших способів, повідомляють американські ЗМІ.

24 червня 2022 року Верховний суд США дозволив штатам запроваджувати заборони на аборти. Це означає, що у ряді штатів аборт стане чи вже став нелегальним.

Американське видання The Verge розповіло, як правоохоронні органи можуть використовувати програми для відстеження менструального циклу та історію пошуку у браузері, щоб переслідувати за незаконний аборт.

Коли наприкінці червня Верховний суд США дозволив оголошувати аборти поза законом, деякі штати одразу скористалися цією нагодою. У частині з них заборонні закони були прийняті заздалегідь і досі не діяли, але тепер набудуть чинності. Жителі ряду штатів, у яких аборт заборонено повністю, можуть перервати вагітність двома способами: поїхати до штату, де аборти дозволені, або отримати необхідні препарати поштою (якщо медикаментозний метод підходить).

Поки що у США дозволено відправляти поштою ліки для медикаментозного аборту після консультації лікаря. Але у 19 штатах віддалені консультації гінеколога вже встигли заборонити. І, мабуть, законодавці в інших штатах намагатимуться прикрити цю лазівку.

Звернення до клініки, що проводить аборти, за межами штату, також поки що залишається легальним. Але, можливо, у майбутньому такі подорожі стануть незаконними.

Вже зараз допомога (у широкому розумінні) у проведенні аборту в ряді штатів незаконна. Іншими словами, той, хто підвозить до клініки в іншому штаті людину, яка бажає зробити аборт, у себе в штаті вважається порушником — на відміну від самої людини.