В Одеській області відпочивальник підірвався на морській міні. Фото: 82.mchs.gov.ru

https://racurs.ua/ua/n172311-v-odeskiy-oblasti-na-uzberejji-vybuhnula-mina-ie-zagyblyy-ta-poranenyy.html

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Вибух міни трапився на морському узбережжі в Одеській області.

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На одному із пляжів Одещини чоловіча компанія вирішила відпочити на пляжі. Вони не звернули увагу на заборону і попередження про мінну небезпеку вздовж всього чорноморського узбережжя та прибережних вод. Про це 2 липня повідомило оперативне командування «Південь» у Facebook.

Компанія запливала в море, де один із відпочивальників підірвався на міні. Тіло чоловіка витягнули на берег без ознак життя. Разом із загиблим купався ще один чоловік. У нього медики діагностували контузію та легкі подряпини. Постраждалий відмовився від госпіталізації.

Не варто нехтувати попередженням про мінну небезпеку! — наголосили в ОК «Південь».

Нагадаємо, це вже не вперше відпочивальники гинуть від вибухів мін на чорноморському узбережжі. Так, 11 червня під час купання в морі в одному з сіл Одеського району в результаті вибуху морської міни загинув 50-річний чоловік. Він загинув на очах у дружини, сина та товариша.

Також російські окупанти замінували пляж у Лазурному в Херсонській області. Внаслідок воєнних злочинів росії загинуло троє осіб, які підірвалися на ворожій міні.