Армія України стоїть за 1 км від околиць Херсона. Фото:

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Збройні сили України стоять всього за 1 км від передмістя окупованого російськими військами Херсона.

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Підрозділи наблизилися на відстань снайперського пострілу. Битва за окуповане росіянами місто буде вкрай важкою, адже «жодна зі сторін не збирається здаватися». Про це повідомляє видання The Economist, посилаючись на неназваного співробітника української військової розвідки.

Військовий заявив журналістам, що наступні тиждень чи два будуть «ще цікавішими». Бої в регіоні посилюються, оскільки Україна готується до контратаки із заходу, неподалік Миколаєва, та з півночі, зокрема, Зеленодольська.

Автори статті пишуть, що «те, що зараз відбувається, ще не схоже на повноцінний контрнаступ». Українська армія насамперед намагається зупинити просування окупантів на сході, де росіяни вже взяли під контроль Лисичанськ.

У статті повідомляється, що бійці ЗСУ скаржаться на критичну нестачу боєприпасів та піхоти, але докорінно змінити ситуацію можуть поставки більшого числа західних ракетних систем. Наразі на південному напрямі розгорнуто лише кілька гаубиць М777.

Також зазначається, що загарбники постійно вдосконалюють свою лінію оборони, будуючи під землею укріплені бункери. Крім того, ворог використовує цивільних як живий щит.

Нагадаємо, 30 червня стало відомо, що Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Потьомкине у Херсонській області. У ході наступу українські піхотинці відбили кілька контратак противника, знищили загарбницькі бойові машини піхоти та танки.

Джерело: The Economist