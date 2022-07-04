Захоплено не все — Гайдай розповів про ситуацію на Луганщиніhttps://racurs.ua/ua/n172346-zahopleno-ne-vse-gayday-rozpoviv-pro-sytuaciu-na-luganschyni.htmlРакурс
Ситуація на Луганщині дуже важка, але російським військовим все ще не вдалося взяти контроль над усією областю.
Станом на 4 липня тривають бої в районі Білогорівки, там окупанти намагаються дотиснути українських військових. Успіхів ворог у цьому немає, ЗСУ тримають оборону. Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив в ефірі національного телемарафону.
Захоплено не все. Невелика частина Луганщини досі чинить спротив російським окупантам! Те, що росіяни відзвітували про захоплення всієї Луганщини — не відповідає дійсності. Боротьба триває. Наші захисники тримають оборону, адже це виграний час для укріплення лінії оборони на Донеччині, — зазначив голова ОВА.
За словами Гайдая, окупанти не зможуть відновити критичну інфраструктуру на захопленій Луганщині, бо своїми обстрілами зруйнували її майже вщент. Крім того, 60% житлового фонду не придатні до життя. А кількість «нових» переселенців з Луганщини налічує вже понад 300 тис. осіб.
Чиновник додав, що росія якомога швидше спробує провести незаконний референдум, щоб доєднати до себе окуповану Луганщину, аби проводити мобілізацію офіційно.
Нагадаємо, у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 4 липня повідомлялося, що окупантам вдалося форсувати річку Сіверський Донець, ворог закріплюється в районах Лисичанська та Білогорівки.