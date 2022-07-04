«Укрзалізниця» терміново змінила маршрути трьох поїздів. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n172348-ukrzaliznycya-terminovo-zminyla-marshruty-troh-poyizdiv-scho-stalosya.html

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Маршрути поїздів, що зараз прямують до Полтави, було терміново змінено.

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Сталося це через технічні проблеми. Тимчасові зміни стосуються трьох потягів. Час у дорозі збільшився орієнтовно на п’ять годин. Про це 4 липня компанія «Укрзалізниця» повідомила в Telegram.

Зазначається, що змінено рух поїздів: № 722 Київ — Харків, № 22 Львів — Харків та № 150 Чернівці — Полтава. Замість Миргорода і Полтави-Київської ці потяги будуть тимчасово слідувати через Ромодан, Кременчук і Полтаву-Південну.

Раніше в «Укрзалізниці» заявляли, що не планують підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

Нагадаємо, у березні компанія «Укрзалізниця» розпочала націоналізацію 15 тис. російських вагонів, які стоять на коліях в Україні, вони належать 250 компаніям. Націоналізація цього майна стала можливою завдяки закону «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності рф».