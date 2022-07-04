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Майже тисяча українських дітей постраждала від російської агресії. Фото:

Майже тисяча українських дітей постраждала від російської агресії

4 лип 2022, 12:18
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Вторгнення російської федерації в Україну призвело до загибелі та каліцтв майже тисячі дітей.



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З 24 лютого по 4 липня 2022 року внаслідок дій російської армії постраждали 989 дітей. Загинули 345 неповнолітніх, а понад 644 дістали поранення. У неділю, 3 липня, дев’ятирічна дівчинка загинула внаслідок обстрілу Слов’янська, а 2-річний хлопчик і 4-річна дівчинка дістали поранення внаслідок російських ударів по Бахмуту. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Зазначається, що найбільше дітей загинули від рук росіян на Донеччині, Харківщині та в Київській області.

Найбільше від російської агресії постраждало дітей у:

  • Донецькій області — 345,
  • Харківській — 185,
  • Київській — 116,
  • Чернігівській — 68,
  • Луганській — 61,
  • Миколаївській — 53,
  • Херсонській — 52,
  • Запорізькій — 31.

Нагадаємо, 21 червня російські окупанти завдали удару касетними снарядами по пляжу на озері Золота Рибка, що в межах міста Часів Яр на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинула одна особа, ще 11 дістали травми. Серед постраждалих — діти віком від 9 до 16 років.

Джерело: Ракурс


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