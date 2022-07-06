ЗСУ знищили вже 35 тис. 600 російських окупантів. Фото:

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Ракурс

російська армія в Україні зазнає колосальних втрат, яких до цього часу не зазнавали в жодних зі своїх безглуздих воєн.

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За минулу добу українські воїни ліквідували 150 російських солдатів, спалили шість танків та шість артсистем, підбили 17 броньованих машин та знищили 14 одиниць автомобільної техніки. Також було знищено дві системи ППО, збито чотири безпілотники та дев’ять крилатих ракет. Про це 6 липня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському та Донецькому напрямках. А загалом російські збройні сили втратили у цій війні майже 36 тис. 500 солдатів та офіцерів.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 липня орієнтовно склали:

особового складу — близько 36 тис. 500 (+150) осіб ліквідовано,

танків — 1 тис. 600 (+6) од,

бойових броньованих машин — 3 тис. 789 (+17) од,

артилерійських систем — 812 (+6) од,

РСЗВ — 247 (+0) од,

засоби ППО — 107 (+2) од,

літаків — 217 (+0) од,

гелікоптерів — 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 664 (+4),

крилаті ракети — 153 (+9),

кораблі/катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 648 (+14) од,

спеціальна техніка — 65 (+0).

Нагадаємо, у ніч на 3 липня Збройні сили України, завдавши удару по одній із військових баз рашистів в тимчасово окупованому Мелітополі, знищили понад 200 рашистів, ще понад 300 поранили.