Братські могили поблизу Маріуполя збільшилися удвічі. Фото: bigmir.net

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Ракурс

Місця масових поховань поблизу окупованого росіянами Маріуполя збільшилися удвічі.

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За два місяці сильно збільшився цвинтар у селищі Старий Крим, де масово ховають маріупольців. У порівнянні з травнем територія поховань збільшились майже вдвічі. Про це свідчать фото з супутника Planet Labs, повідомляють «Схеми».

Як зазначили у міській раді Маріуполя, лише на цьому кладовищі може бути поховано понад 15 тис. городян. За інформацією маріупольського мера Петра Андрющенка, росіяни зараз розбирають завали багатоповерхівок, під якими можуть бути сотні загиблих. А цвинтар у Старому Криму є найближчим до міста, де є місця братських могил.

Загиблих маріупольців ховають не лише в траншеях, а й у окремих могилах, оскільки у місті запрацювали приватні ритуальні послуги. Похорон в окупованому місті може коштувати приблизно 20 тис. грн.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що цвинтар в окупованому Маріуполі розрісся до величезних масштабів внаслідок російської агресії. Тільки на одному боці кладовища з’явилися понад 3 тис. нових могил. На більшості могил немає імен та прізвищ, а лише написаний фломастером номер.

Джерело: «Схеми»