росії вистачить старих ракет на кілька місяців. Фото: focus.ua

https://racurs.ua/ua/n172457-rosiyi-vystachyt-staryh-raket-na-kilka-misyaciv-bombarduvan-forbes.html

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Ракетний арсенал російської федерації на початок війни налічував майже 7 тис. ракет середньої та ближньої дальності дії (до 5 тис. 500 км).

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Майже половина з цих ракет — старі невисокоточні ракети Х-22 та Х-55 й комплекси «Точка-У». Станом на липень 2022 року у країни-агресора залишилося понад 2 тис. таких радянських ракет, яких може вистачити ще на кілька місяців бомбардувань. Однак їхня неточність може призвести до жахливих наслідків. Про це повідомляє видання Forbes.

З лютого росія використовувала для ударів по Україні ракети морського базування типу «Калібр» та ракетні комплекси «Іскандер». Також росіяни випустили по Україні дещо менше ракет Х-101. У міністерстві оборони країни-агресора також кілька разів заявляли про застосування новітніх ракет Х-47 «Кинджал».

Запас цих ракет у росії становив 2−3 тис. одиниць. Загалом з початку війни армія окупанта випустила по Україні майже 3 тис. ракет, тому «Калібрів» та «Іскандерів» залишилося небагато.

У травні рф почала застосовувати ракети Х-59, які хоч і були створені в 80-роках минулого тисячоліття, але вони достатньо точні. Їхній радіус дії складає менше 300 км, тому запускати їх можуть із прикордонних областей або Чорного моря. Така ракета несе заряд до 300 кг і не може зруйнувати великий об'єкт. Її кругове відхилення становить 10 м.

А Х-55 та їхня більш сучасна модифікація Х-555 діють на більшій відстані, хоч і не високоточні. Кругове відхилення для них становить 20−100 м.

Також у травні по Україні росіяни застукали ракети «Точка-У», які вважаються зброєю масового ураження, бо знищують живу силу на площі до 30 га залежно від типу боєголовки. При цьому відхилення ракети може становити до 250 м. Це стара і невибіркова зброя, яка завдає руйнувань на великій площі і може взагалі не влучити у ціль.

Нагадаємо, 6 липня президент Зеленський заявив, що Україна очікує на отримання систем протиповітряної оборони з-за кордону. Глава держави заявив, що передав міжнародним партнерам запит на системи протиракетної оборони.

Джерело: Forbes