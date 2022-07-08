Ігор Чуркін, фото: «Коммерсант»

https://racurs.ua/ua/n172478-pidozru-rosiyskomu-oligarhu-churkinu-ogolosylo-dbr-detali.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно свого великого підприємства у Львові — ТОВ «Львівські автобусні заводи».

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Про це сьогодні, 8 липня, повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що це підприємство взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна, проте Чуркін витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі.

Тому олігарх розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком.

Підконтрольний олігарху керівник підприємства подав до поліції завідомо неправдиву заяву про вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив службових осіб установи у вигаданому особливо тяжкому кримінальному правопорушенні, — зазначають у ДБР. — Така заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно.

Зазначається, що Чуркіну та керівнику вказаного підприємства повідомлено про підозру за ст. 383 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднані з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині).

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.