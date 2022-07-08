Момент убивства екс-прем'єр-міністра Японії Абе потрапив на камеру

https://racurs.ua/ua/n172495-moment-ubyvstva-eks-premiera-yaponiyi-abe-potrapyv-na-kameru-video.html

Ракурс

Японські ЗМІ опублікували нове відео з моментом пострілів у Сіндзо Абе. На кадрах видно, що перший постріл не досяг своєї мети, вбивця лише з другого разу зміг тяжко поранити колишнього прем'єра Японії, який згодом помер від втрати крові у лікарні.

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Сіндзо Абе був прем'єр-міністром Японії двічі й обіймав цю посаду найдовше за всіх інших керівників уряду країни.

За даними телеканалу NHK, політик виступав на вулиці під час передвиборчої кампанії, коли в нього вистрілили. За даними різних джерел, Абе стріляли у спину, у груди чи шию. Однак у політика відкрилася підшкірна кровотеча у грудях зліва.

Сіндзо Абе госпіталізували на гелікоптері з кровотечею. У лікарні екс-прем'єр помер, не приходячи до тями.

Поліція затримала чоловіка, який стріляв у Абе. Ним виявився 41-річний колишній військовий, який служив у морських силах самооборони Японії. Він зізнався, що стріляв у екс-прем'єра, бо був не згоден із його політикою і хотів його вбити.

Абе обіймав посаду прем'єр-міністра Японії з 2006 по 2007 та з 2012 по 2020 рік. Йдучи з посади вдруге, він казав, що залишає її через проблеми зі здоров’ям.