Зеленський наказав розробити плани деокупації півдня - Резніков

https://racurs.ua/ua/n172559-zelenskyy-nakazav-rozrobyty-plany-deokupaciyi-pivdnya-reznikov.html

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Президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні, для цього Україна збирає мільйонні бойові сили.

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Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю британській газеті The Times.

За словами Резнікова, Зеленський наказав військовим України відвоювати окуповані прибережні райони, які мають життєво важливе значення для економіки країни.

Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни. Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно: а, б, в… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах, — зазначив Резніков.

В іншому інтерв’ю міністр заявив, що високоточні та далекобійні американські ракетні системи HIMARS «змінили правила гри», проте «війна йде похмуро», і Україні потрібно більше зброї та терміново.