Зерно з окупованого Запоріжжя вивозять окупанти. Фото: ura.news

https://racurs.ua/ua/n172571-zerno-z-okupovanogo-zaporijjya-rosiyany-vyvozyat-pid-kerivnyctvom-eks-nardepa.html

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Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя продовжують красти українське зерно.

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Для вивезення збіжжя ворог утворив так звану державну унітарну компанію, діяльність якої безпосередньо контролює колаборант Євген Балицький, який являється колишнім нардепом та депутат Запорізької облради від забороненого «Опозиційного блоку». Окупанти призначили його так званим керівником регіональної окупаційної адміністрації на Запоріжжі. Про це 11 липня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Встановлено, що для крадіжки зерна колаборанти захопили припортовий елеватор підприємства «Нова хортиця» у Бердянську, завантажувальний комплекс фірми «Аскет Шиппінг» у порту міста, елеватори підприємств «Кернел», «Оптімус» та інших зернотрейдерів.

Також окупанти вже встановили свої ціни за український хліб. Тонна пшениці фуражної становить 6 тис. руб., продовольчої пшениці — 9 тис. руб. Ячмінь продають за 7 тис. руб. за тонну. Аграріям такі ціни не вподоби, тому урожай продавати не збираються, а зберігають його в сховищах.

У розвідці зазначили, що перше судно під завантаження мало прибути 10 липня. А 17 липня очікується прибуття судна ZHIBEK ZHOLY, яке вже вивозило крадене зерно з Бердянська.

Балицький заявив, що прихильники «російського миру» можуть залишитися на окупованих територіях, а всі інші повинні виїхати.

Нагадаємо, на території окупованих районів Херсонської області російські військові навмисно не дозволяють гасити займання на полях із зерном. У регіоні вирує багато пожеж, які спричинені бойовими діями.