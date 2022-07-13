Міністр оборони Польщі приїхав до Києва з "Крабами", які потужно нагодують росіян вогнем

https://racurs.ua/ua/n172636-ministr-oborony-polschi-pryyihav-do-kyieva-z-krabamy-yaki-potujno-nagoduut-rosiyan-vognem.html

Ракурс

Допомога ЗСУ з-за кордону продовжує надходити. Володимир Зеленський, президент України, розповів, що Польща доставила до України партію САУ польського виробництва KRAB.

.

Він розповів, що 12 липня у Києві провів переговори з віце-прем'єр-міністром і міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком.

А він привіз нам «Краби» — ті, які потужно нагодують нашого ворога вогнем, — сказав Зеленський і додав, що ключовою темою переговорів була подальша оборонна співпраця.

Перші партії самохідних артилерійських установок (САУ) KRAB, які Польща передала Україні, вже виконують бойові завдання на фронті.

Вони приїхали до України на початку червня 2022 року. Це гусеничні самохідні гаубиці калібру 155-мм.

Збройні сили України отримали також командирські машини до цих артилерійських систем.

Тоді міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна укладе угоду на придбання близько 60 одиниць 155-мм самохідних артилерійських установок.

Для виробництва польської САУ використовується ліцензійна башта від британської самохідної гаубиці AS90. За шасі обрано південнокорейську платформу від САУ K9 Thunder.

Ефективна дальність вогню становить 30 км, а максимальна — 40 км.

Гаубиці можуть робити до шести пострілів за хвилину.

Нагадаємо, що Німеччина оновила список переданої Україні зброї. В оновленому переліку наданого Україні німецького озброєння з’явилися САУ Panzerhaubitzen 2000, 155-мм артилерійські снаряди, протидронові гармати та сенсори, а також автоінжектори.