Білий дім пояснив, чому не поспішає з ленд-лізом

Білий дім пояснив, чому гальмує ленд-ліз

https://racurs.ua/ua/n172656-bilyy-dim-poyasnyv-chomu-galmuie-lend-liz.html

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У Білому домі заявили, що наразі США зосереджені на наданні Україні безоплатної військової допомоги — треба використати виділені раніше Конгресом 40 млрд дол., після цього вступить у дію ленд-ліз.

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Координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що адміністрація президента все ще розглядає повноваження, які надає ленд-ліз, і нагадав, що минулого тижня Джо Байден візував новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн дол.

Ми вже маємо багато повноважень, і ми їх використовуємо, — цитує американського посадовця «Голос Америки».

Програма ленд-лізу передбачає повернення коштів за отриману техніку, тоді як інші програми — Ініціатива сприяння безпеці в Україні та програма президентських повноважень — не передбачають повернення коштів. Останні постачання американської зброї Україні були якраз за безоплатними програмами.

Вашингтон повинен витратити пакет на 40 млрд до кінця фіскального року, тобто до 1 жовтня 2022 року.

Крім того, Білий дім відреагував на звернення конгресменки-республіканки Вікторії Спартц, які стосуються військової допомоги України.

Ми відповімо конгресвумен належним чином, я не буду забігати наперед листування з цього приводу. Те, що ми робимо, і на чому зосереджені, це спілкування з українцями на всіх рівнях, рівнях помічників, і аж до президента Зеленського, щоб переконатися, що ми розуміємо їхні потреби. А також на спроможності, які їм потрібні в цій війні, що зараз зосереджена, в основному, на Донбасі. І переконатися, що ми їм відповідаємо, — розповів координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

В адміністрації Байдена «поділяють стурбованість, висловлену членами Конгресу», але наголосили — щойно устаткування опиняється в руках українських збройних сил — воно стає власністю України.

Вашингтон не має наміру диктувати, як Київ ма. використовувати кожну одиницю обладнання на полі бою.