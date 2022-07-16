Поплічницю херсонського колаборанта Стремоусова затримали на Прикарпатті і посадили на п'ять років

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До п’яти років реального позбавлення волі засуджено поплічницю одного з маріонеткових ватажків окупаційної «адміністрації» Херсона, яка закликала відновити СРСР.

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Про це 16 липня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

До п’яти років ув’язнення засуджено поплічницю прокремлівського пропагандиста кирила стремоусова, який входить до керівного складу окупаційної «адміністрації» Херсона. Зловмисниця координувала інформаційно-підривну діяльність агентурної мережі, створеної колаборантом на користь спецслужб рф, — інформує СБУ.

За даними СБУ, перебуваючи на Прикарпатті, жінка «розганяла» через інтернет гасла на підтримку загарбників і активно поширювала дописи, в яких закликала до відновлення СРСР.

Для максимального охоплення жінка адмініструвала анонімні акаунти в декількох соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Вона використовувала різні псевдоніми, а зі своїм «куратором» спілкувалася через закриті канали зв’язку.

За словами Дехтяренка, її публікації активно репостили інші учасники пропагандистської мережі для проведення інформаційних диверсій проти нашої держави.

Співробітники СБУ встановили місцеперебування і затримали зловмисницю в Івано-Франківську. Під час обшуків у неї виявили паспорт громадянки рф, комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Від 24 лютого Служба безпеки розслідує понад 300 кримінальних проваджень за фактами виправдання російської агресії проти України та популяризації окупаційних угруповань.