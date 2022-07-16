Поплічницю херсонського колаборанта Стремоусова затримали на Прикарпатті і посадили на п'ять років

Поплічницю херсонського гауляйтера стремоусова затримали на Прикарпатті і посадили на п’ять роківhttps://racurs.ua/ua/n172750-poplichnycu-hersonskogo-gaulyaytera-stremousova-zatrymaly-na-prykarpatti-i-posadyly-na-p-yat-rokiv.htmlРакурс
До п’яти років реального позбавлення волі засуджено поплічницю одного з маріонеткових ватажків окупаційної «адміністрації» Херсона, яка закликала відновити СРСР.
Про це 16 липня повідомив прес-центр Служби безпеки України.
До п’яти років ув’язнення засуджено поплічницю прокремлівського пропагандиста кирила стремоусова, який входить до керівного складу окупаційної «адміністрації» Херсона. Зловмисниця координувала інформаційно-підривну діяльність агентурної мережі, створеної колаборантом на користь спецслужб рф, — інформує СБУ.
За даними СБУ, перебуваючи на Прикарпатті, жінка «розганяла» через інтернет гасла на підтримку загарбників і активно поширювала дописи, в яких закликала до відновлення СРСР.
Для максимального охоплення жінка адмініструвала анонімні акаунти в декількох соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Вона використовувала різні псевдоніми, а зі своїм «куратором» спілкувалася через закриті канали зв’язку.
За словами Дехтяренка, її публікації активно репостили інші учасники пропагандистської мережі для проведення інформаційних диверсій проти нашої держави.
Співробітники СБУ встановили місцеперебування і затримали зловмисницю в Івано-Франківську. Під час обшуків у неї виявили паспорт громадянки рф, комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.
Від 24 лютого Служба безпеки розслідує понад 300 кримінальних проваджень за фактами виправдання російської агресії проти України та популяризації окупаційних угруповань.