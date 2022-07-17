Військові втрати росії. Інфографіка: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n172759-do-rosiyi-vezut-novyh-dvohsotyh-genshtab-onovyv-dani-pro-vtraty-voroga.html

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російська армія продовжує зазнавати бойових втрат на території України.

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ЗСУ 16 липня змогли ліквідувати 160 військовослужбовців рф, спопелили сім танків, п’ять броньовиків, одну реактивну систему залпового вогню, 11 машин. Також було збито чотири крилаті ракети та один безпілотник. Про це 17 липня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 липня орієнтовно склали:

особового складу — близько 38 тис. 300 (+160) осіб ліквідовано,

танків — 1 тис. 684 (+7) од,

бойових броньованих машин — 3 тис. 879 (+5) од,

артилерійських систем — 846 (+0) од,

РСЗВ — 248 (+1) од,

засоби ППО — 110 (+1) од,

літаків — 220 (+0) од,

гелікоптерів — 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 688 (+1),

крилаті ракети — 166 (+4),

кораблі/катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 746 (+11) од,

спеціальна техніка — 68 (+0).

У Генштабі наголосили, що 16 липня росіяни зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, 16 липня українська ППО відбила російський ракетний удар з Каспію. Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили шість ракет типу Х-101 (Х-555), але чотири з них збити системи протиповітряної оборони.