ППО відбила російський ракетний удар з Каспію

https://racurs.ua/ua/n172745-ppo-vidbyla-rosiyskyy-raketnyy-udar-z-kaspiu.html

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Українська ППО відбила російський ракетний удар з Каспію. У суботу, 16 липня, московити вдарили шістьма крилатими ракетами, Повітряні сили збили чотири з них.

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Близько 15.20 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря. Ворог випустив шість ракет типу Х-101 (Х-555), повідомила прес-служба Повітряних сил України.

Близько 16.30 чотири ракети знищили підрозділи ППО командування «Схід» на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Решта — влучила у сільськогосподарське підприємство на Черкащині. У Черкаській ОВА підтвердили два вибухи в одному із сіл Чигиринської громади. Війська рф поцілили у сільгосппідприємство. Попередньо — загиблих та травмованих немає.

У мережі під час повітряної тривоги, яку оголосили 16 липня по всій території України, роздмухувалася інформація про «40 ракет, які накриють усю країну».

Уранці 16 липня на Одещині ракета влучила в цивільний об'єкт — склад виробничо-торговельної компанії.