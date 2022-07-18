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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Українська правда»

Зеленський призначив виконувача обов’язків голови СБУ

18 лип 2022, 12:58
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Володимир Зеленський, президент України, призначив Василя Малюка тимчасовим виконувачем обов’язків Служби безпеки України.



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Відповідний указ № 504/2022 сьогодні, 18 липня, опублікований на сайті Офісу президента.

Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України, — зазначається в документі.

Вчора, 17 липня, Зеленський усунув Івана Баканова від виконання обов’язків голови СБУ. Також президентським указом було відсторонено від посади генерального прокурора Ірину Венедіктову.

Нагадаємо, в Офісі президента сьогодні заявили, що відсторонення Венедіктової та усунення Баканова ще не означають їхнього звільнення — будуть проводитися службові перевірки.

Джерело: Ракурс


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