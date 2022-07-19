Нова хвиля коронавірусу вже почалася в Європі. Фото:

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Нова хвиля коронавірусу, спричинена варіантами штаму «Омікрон», вже розпочалася в Європі.

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Ця ковід-хвиля поширюється варіантом «Омікрон», зокрема BA.2 і BA.5, при цьому кожна домінуюча лінія демонструє явні переваги передачі в порівнянні з раніше циркулюючими вірусами. Європейським країнам необхідно оперативно вжити заходів, що стосуються вакцинації та носіння масок. Про це заявив голова Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге.

Зі зростанням числа випадків захворювання ми також спостерігаємо зростання госпіталізацій, які збільшуватимуться в міру відкриття шкіл, людей, які повертаються з відпусток, а отже соціальні контакти все частішатимуть, — зазначив Клюге.

За словами чиновника, невтішний прогноз буде медичною проблемою для медиків, які борються з ковідом ще з 2020 року.

У ВООЗ наголосили, що останні шість тижнів в Європі спостерігається потроєння нових випадків коронавірусної хвороби, при цьому минулого тижня медики зареєстрували близько 3 млн нових випадків, що становить майже половину всіх нових випадків захворювання у всьому світі. Зазначається, що продовжує зростати рівень інфікування літніх людей. А жертвами коронавірусу щотижня стають близько 3 тис. осіб.

Нагадаємо, ще 22 лютого, перед російським вторгненням, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляв, що коронавірус в Україні йде на спад. Тоді середньодобова кількість померлих від ускладнень ковіду припинила зростати й останні п’ять днів перебуває на плато у близько 240 осіб на добу.