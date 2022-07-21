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"Газпром" запустив паливо у Німеччину з меншими обсягами прокачування
«Газпром» запустив паливо у Німеччину з меншими обсягами прокачуванняhttps://racurs.ua/ua/n172894-gazprom-zapustyv-palyvo-u-nimechchynu-z-menshymy-obsyagamy-prokachuvannya.htmlРакурс
Газ з «Північного потоку-1» знову почав надходити до Німеччини. Про це уранці 21 липня заявила керуюча компанія Nord Stream AG.
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Однак обсяги прокачування — на рівні 30−40% від попередніх показників.
Про початок роботи газогону також свідчать дані газотранспортних операторів OPAL Gastransport та NEL Gastransport, пише «Інтерфакс». За їхньою інформацією, робота «Північного потоку» відновилася, як і планувалося, о 7.00 за московським часом.
Раніше Канада передала Німеччині підсанкційну турбіну, тому що у рф стверджували, що без неї поставки неможливі, і зупинили прокачування газу. В Україні таке рішення не підтримали, назвавши небезпечним виняток із загальних правил санкційної політики, а також просили пояснити рішення парламенту у самій Канаді.
Доки труба була на техобслуговуванні, у Європі висловлювали побоювання, що росія так і не включить прокачування газу.
21 липня на газогоні «Північний потік» мав завершитися так званий «профілактичний ремонт». Але питання, наскільки «Газпром» збільшить постачання до Європи, залишається відкритим. Президент держави-агресора путін вже запропонував європейцям повернутися до питання відновлення прокачування по «Північному потоку-2».
Уряд ФРН вимагає відновлення регулярних поставок газу до Німеччини по ПП-1.
Берлін очікує від «Газпрому», що після завершення технічного обслуговування концерн постачатиме газ у повному обсязі, йдеться у повідомленні Відомства з друку та інформації федерального уряду, поширеному в середу, 20 липня.
Заступник офіційного представника уряду ФРН Крістіане Хоффман сказала на договірні зобов’язання російського концерну. У Берліні відмовилися коментувати заяви президента рф щодо постачання газу.
Окрім тези про ПП-2, він сказав, що «Газпром» виконував, виконує і має намір і надалі виконувати свої зобов’язання щодо постачання газу до Європи.
«Північний потік — 1» знаходився на технічному обслуговуванні з 11 липня. За даними агентства Reuters, «Газпром» повернеться до рівня постачання, який був до 11 липня. Тоді російський концерн скоротив подачу газу до 40% від планової потужності. «Газпром» пов’язав це з неповерненням турбіни Siemens, що знаходилася на ремонті в Канаді, для компресорної станції «Портова».
Турбіна від Siemens — привід для «Газпрому»
Турбіну буде доставлено до Росії вчасно, процес доставки не може бути використаний як привід для непоновлення постачання до Європи після завершення техробіт 21 липня.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) у Брюсселі.
Вона (турбіна. — «Ракурс») вже йде транзитом назад, тому немає жодного приводу, щоб не постачати газ. При цьому вона додала, що інший газопровід «Північний потік — 2» не сертифікований і не може експлуатуватися.
«Комерсант» написав, що для доставки та налагодження турбіни потрібно ще 9−12 днів.
У Міністерстві економіки Німеччини назвали ситуацію з турбіною лише приводом для «Газпрому» щодо скорочення постачання газу та заявили про намір позбавити російський концерн такого приводу. У міністерстві також наголосили, що «Північний потік — 2» не може бути введений в дію через відсутність сертифікації.
Згідно з планом Комісії ЄС, до березня 2023 року Євросоюз має скоротити споживання газу на 15%. План передбачає двоетапну процедуру: з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року країни ЄС мають досягти економії споживання газу державним сектором, бізнесом та споживачами.
Якщо цього виявиться недостатньо, буде оголошено тривогу ЄС, і тоді ЄК має намір вжити заходів за допомогою нового «екстреного інструменту». У цьому випадку також має бути можливе встановлення обов’язкових цілей економії.