"Газпром" запустив паливо у Німеччину з меншими обсягами прокачування

https://racurs.ua/ua/n172894-gazprom-zapustyv-palyvo-u-nimechchynu-z-menshymy-obsyagamy-prokachuvannya.html

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Газ з «Північного потоку-1» знову почав надходити до Німеччини. Про це уранці 21 липня заявила керуюча компанія Nord Stream AG.

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Однак обсяги прокачування — на рівні 30−40% від попередніх показників.

Про початок роботи газогону також свідчать дані газотранспортних операторів OPAL Gastransport та NEL Gastransport, пише «Інтерфакс». За їхньою інформацією, робота «Північного потоку» відновилася, як і планувалося, о 7.00 за московським часом.

Раніше Канада передала Німеччині підсанкційну турбіну, тому що у рф стверджували, що без неї поставки неможливі, і зупинили прокачування газу. В Україні таке рішення не підтримали, назвавши небезпечним виняток із загальних правил санкційної політики, а також просили пояснити рішення парламенту у самій Канаді.

Доки труба була на техобслуговуванні, у Європі висловлювали побоювання, що росія так і не включить прокачування газу.

21 липня на газогоні «Північний потік» мав завершитися так званий «профілактичний ремонт». Але питання, наскільки «Газпром» збільшить постачання до Європи, залишається відкритим. Президент держави-агресора путін вже запропонував європейцям повернутися до питання відновлення прокачування по «Північному потоку-2».