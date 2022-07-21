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Ракурс
Джо Байден

Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19

21 лип 2022, 18:28
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Джо Байден, президент США, отримав позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу COVID-19.



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Про це сьогодні, 21 липня, повідомляє прес-служба Білого дому.

Зазначається, що Байден пройшов курс вакцинації від коронавірусу, а також отримав дві бустерні дози вакцини.

Наразі у нього спостерігаються дуже слабкі симптоми, він почав приймати противірусний препарат «Паксловід».

Відповідно до рекомендацій CDC (Центру з контролю та профілактики захворювань у США — ред.), він буде ізольований у Білому домі та продовжуватиме виконувати всі свої обов’язки в повному обсязі протягом цього часу, — вказано в повідомленні.

У своїй діяльності Байден наразі використовує телефонний зв’язок та відеозв’язок через Zoom. В ізоляції він продовжуватиме працювати доти, доки його тест на коронавірус не стане негативним. Після отримання негативного результату тесту Байден повернеться до звичного режиму виконання президентських обов’язків.

З міркувань прозорості Білий дім щодня інформуватиме про стан президента, доки він продовжує виконувати всі обов’язки, перебуваючи в ізоляції, — зазначається в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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