Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19

Джо Байден

https://racurs.ua/ua/n172915-bayden-otrymav-pozytyvnyy-rezultat-testu-na-covid-19.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, отримав позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу COVID-19.

.

Про це сьогодні, 21 липня, повідомляє прес-служба Білого дому.

Зазначається, що Байден пройшов курс вакцинації від коронавірусу, а також отримав дві бустерні дози вакцини.

Наразі у нього спостерігаються дуже слабкі симптоми, він почав приймати противірусний препарат «Паксловід».

Відповідно до рекомендацій CDC (Центру з контролю та профілактики захворювань у США — ред.), він буде ізольований у Білому домі та продовжуватиме виконувати всі свої обов’язки в повному обсязі протягом цього часу, — вказано в повідомленні.

У своїй діяльності Байден наразі використовує телефонний зв’язок та відеозв’язок через Zoom. В ізоляції він продовжуватиме працювати доти, доки його тест на коронавірус не стане негативним. Після отримання негативного результату тесту Байден повернеться до звичного режиму виконання президентських обов’язків.