Борис Джонсон відвідав бійців ЗСУ на полігоні у Великій Британії. Скріншот

https://racurs.ua/ua/n172977-djonson-vidvidav-biyciv-zsu-na-poligoni-u-velykiy-brytaniyi-video.html

Ракурс

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, відвідав українських військових, які навчаються на британських полігонах.

.

На цьому тижні Джонсон побував на полігоні у Північному Йоркширі, де навчаються бійці Збройних сил України. Відповідне відео очільник британського уряду опублікував у Facebook.

Велика Британія має намір зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відбивати російську агресію, — йдеться у підписі до відео.

На кадрах можна побачити, як Джонсон перебуває разом із групою, яка відпрацьовує вуличні бої. Очільник уряду Великої Британії кидав навчальну гранату, займав позицію за великокаліберним кулеметом та приміряє протитанковий комплекс NLAW.

Раніше, 7 липня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що піде з посади очільника уряду після обрання нового лідера Консервативної партії. Він буде виконувати свої обов’язки доти, доки не буде обрано нового лідера.

Нагадаємо, у червні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час візиту до Києва запропонував президенту України Володимиру Зеленському масштабну програму підготовки українських військових на британській території. Ця програма передбачає можливість тренувати до 10 тис. українських солдатів кожні 120 днів у рамках великої операції з навчання українських Збройних сил.