В окупованій Горлівці прогриміли потужні вибухи. Фото: «Збройні сили України. Війна з окупантами»

https://racurs.ua/ua/n172983-v-okupovaniy-gorlivci-progrymily-potujni-vybuhy-video.html

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Російські склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів продовжують горіти на тимчасово окупованих територіях.

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Новий вибух пролунав у суботу, 23 липня, в місті Горлівка Донецької області. Цей населений пункт з 2014 року контролюють російські війська та бойовики самопроголошеної Донецької народної республіки. Фото та відео вибуху публікують у соцмережах, а також у Telegram-каналі «Збройні сили України. Війна з окупантами».

Зазначається, що після обстрілу на машинобудівному заводі стався сильний вибух, який призвів до потужної пожежі. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що удар припав по тому місцю, де стояло дуже багато російської військової техніки.

Проросійська «влада» повідомила, що вибух став наслідком нібито удару ЗСУ. Ударною хвилею нібито вибило вікна в будівлі адміністрації Горлівки, міської лікарні та житлових будинках.

Сьогодні вранці, 23 липня, українські захисники також ліквідували склад озброєнь росіян на Горлівському машинобудівному заводі. Окупанти також ремонтували там військову техніку.

Нагадаємо, українські військові за допомогою західної зброї так ефективно знищують російські склади з боєприпасами та пальним, що окупанти змушені переносити їх на більшу відстань від фронту.

Розвідка стверджує, що командування армії рф розглядає можливість розташування складів армії бригадного рівня на відстані 100 км від лінії фронту, а складів корпусового рівня аж за 150 км від лінії фронту.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що російські військові вже не зберігають боєприпаси на складах, а відразу везуть їх машинами на передову. Крім того, знищення ворожих складів призвели до значного зменшення кількості обстрілів з боку рф.