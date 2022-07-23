росія обстріляла ракетами спальний район Миколаєва. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/ua/n172984-rosiya-obstrilyala-raketamy-spalnyy-rayon-mykolaieva.html

Ракурс

росія у суботу, 23 липня, обстріляла ракетами місто Миколаїв.

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Близько 18.00 російські окупанти влучили у житловий будинок в обласному центрі. Під завалами знаходяться люди, а 16-річна дитина дістала уламкові поранення. Про це голова Миколаївської обласної ради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва повідомила у Telegram.

Окупанти знову підступно обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва. Поцілили по району, де завжди людно. На місце виїхали медики та рятувальники. Молимо Бога, щоб не було загиблих і було якомога менше поранених, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 липня росія 13 ракетами «Калібр» та Х-22 з кораблів та літаків акувала інфраструктурні об'єкти за межами Кропивницького. Ракети влучили у військовий аеродром «Канатове» та в один з об'єктів «Укрзалізниці». За попередніми даними, внаслідок ракетного удару загинули два працівники відомчої охорони та військовослужбовець, ще дев’ять військових дістали поранення.