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Ракурс
Дрон СБУ знищив Т-72 і 15 росіян, які хотіли подивитися кіно на танку

Дрон СБУ знищив Т-72 і 15 росіян, які хотіли подивитися кіно на танку (ВІДЕО)

24 лип 2022, 12:50
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Дрон Служби безпеки України знищив російський танк Т-72 і 15 воєнних злочинців рф, які зібралися біля військової техніки, щоб подивитися кіно. Як повідомляє прес-центр СБУ 24 липня, про це свідчить перехоплення телефонної розмови одного з військових рф.



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Один із загарбників розповів матері про цю подію — розмову перехопили співробітники української спецслужби.

Мамо, сьогодні у нас таке шапіто було! О другій годині ночі 15 «двохсотих». Бо вони на танку дивилися усі кіно. Коротше, у вежу скинули (боєприпас — ред.), дроном… Просто підлетіли, скинули боєприпас і його розірвало, — заявив окупант.

В СБУ додали, що загарбники нарешті потрапили в кінохроніку ювелірної роботи українських воїнів.

Джерело: Ракурс


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