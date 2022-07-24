Караван суховантажів із зерном супроводжуватиме головне судно — АМПУ

https://racurs.ua/ua/n173002-karavan-suhovantajiv-iz-zernom-suprovodjuvatyme-golovne-sudno-ampu.html

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Деталі вивезення зерна з українських портів розповіла Адміністрація морських портів України, яка нині готується до відновлення постачання продукції. Зокрема, порти «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» відновлюють роботу і починають підготовку караванів для експорту зерна у відповідь на підписання 22 липня Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продовольства морем.

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Прибуття та відхід суден до зазначених морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме головне судно. Для складання плану організації морських караванів просимо надсилати заявки на включення суден, — йдеться в повідомленні АМПУ.

Нагадаємо, вранці 23 липня російські окупанти здійснили ракетну атаку по Одеському морському порту. Спочатку в рф заявили, що не причетні до удару, але сьогодні ракетний удар по українському порту підтвердила воєнний злочинець — спікер мзс росії марія захарова. Згодом міноборони рф оприлюднило відео удару. Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив країну-агресора у поглибленні дефіциту пшениці у світі. Старший радник Конгресу США Пол Массаро заявив, що москва постійно бреше і вона ніколи не дотримуватиметься жодної угоди.