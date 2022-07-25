Маск відреагував на чутки про його роман з дружиною засновника Google

Ілон Маск, фото: «Тинькофф»

https://racurs.ua/ua/n173031-mask-vidreaguvav-na-chutky-pro-yogo-roman-z-drujynou-zasnovnyka-google.html

Ракурс

Ілон Маск, відомий американський мільярдер, сьогодні, 25 липня, на своїй сторінці у Твіттері прокоментував вчорашню публікацію газети Wall Street Journal, котра з посиланням на власні джерела заявила, що в нього нібито був роман з дружиною співзасновника Google Сергія Бріна.

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Маск назвав ці чутки нісенітницею.

Це повна нісенітниця. Ми з Сергієм друзі і були минулої ночі разом на вечірці. Я бачив Ніколь лише двічі за три роки, і в ці два рази поряд було багато людей. Нічого романтичного, — стверджує мільярдер.

Маск також запевнив, що працює в божевільному темпі, тож не має часу на подібні витівки.

Він додав, що видання не взяло коментарів у жодного з героїв цієї публікації. Водночас самі журналісти стверджують, що Маск та представник дружини Бріна Ніколь Шенахан не відповіли на їхні запити, а адвокат Бріна відмовився від коментарів.

Нагадаємо, Wall Street Journal стверджує, що Брін, який входить до десятки найбагатших людей світу, подав на розлучення з Шенахан, дізнавшись, що вона йому зраджувала з Маском.