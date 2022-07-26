Росіяни намагаються заплутати українську ППО - по Затоці вдарили 13 літаків

Росіійські нацисти постійно намагаються заплутати ППО Збройних сил України.

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У вівторок обстріли Затоки були здійснені літаками з акваторії Чорного моря. Загалом були випущені 13 ракет, повідомив на брифінгу у «Медіацентрі Україна — Укрінформ» речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Спершу росіяни послали на завдання літаки Су-35 та Су -30 в акваторії Чорного моря. О пів на п’яту трьома літаками було завдано ударів ракетами Х-59.

Росіяни вдарили п’ятьма ракетами по переважно Одеській області, районі Затоки, — сказав Ігнат.

Згодом близько 5.00 10 літаків Су-22 і М-30 (дальні бомбардувальники) перелетіли з району базування на півночі від України (район Шайківка в рф) перелетіли в акваторію Чорного моря і звідти теж завдали по півдню України вісім ударів ракетами Х-22.