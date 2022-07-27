Координаційний центр із експорту зерна. Фото: vedomosti.ru

https://racurs.ua/ua/n173114-centr-koordynaciyi-eksportu-zerna-z-ukrayiny-zapracuvav-u-stambuli.html

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Спільний координаційний центр, створений у рамках реалізації так званої зернової угоди, 27 липня запрацював у Стамбулі.

Центр працює на території Університету національної оборони. Поряд із представниками Туреччини, України та росії у СКЦ працюватимуть дипломати з ООН. За допомогою Центру планують оглядати судна, які братимуть участь у вивезенні зерна із трьох портів України на Чорному морі — Одеси, Чорноморська та Південного. Про це повідомило державне турецьке агентство Anadolu.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар під час церемонії відкриття заявив про необхідність забезпечення постачання 25 млн т українського зерна до країн, що потребують закупівлі сільськогосподарської продукції. Чиновник упевнений, що безперебійне постачання зерна дозволить знизити ціни на продовольчі товари у світі та усунути продовольчу кризу.

Турецький міністр також наголосив, що поки нема потреби в розмінуванні морських зон у рамках угоди щодо так званого зернового коридору.

Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня підписали угоду для вивезення морем українського зерна. Підписи під документом поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Угода передбачає, що контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю залишається за українською стороною.

Джерело: Anadolu