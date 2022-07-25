На росії не вважають зернову угоду перешкодою нищити Україну - нова заява лаврова

https://racurs.ua/ua/n173043-na-rosiyi-ne-vvajaut-zernovu-ugodu-pereshkodou-nyschyty-ukrayinu-nova-zayava-lavrova.html

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Міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що угоди про експорт зерна з України Чорним морем, досягнуті в Стамбулі, не заважають рф продовжувати «спецоперацію» в Україні.

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Так він прокоментував дії росії, яка завдала ракетного удару по порту Одеси, де зберігається зерно, повідомляє «Інтерфакс».

Якщо говорити про епізод, про який ви згадали, який стався в Одесі, то немає нічого в зобов’язаннях, які росія взяла на себе, у тому числі в рамках підписаних 22 липня у Стамбулі угод, що забороняло б нам продовжувати спеціальну військову операцію, знищуючи військову інфраструктуру та інші військові цілі.

Як зазначив міністр, «що стосується цілей, за якими було завдано високоточних ударів, то вони розташовані в окремій частині Одеського порту, у так званій військовій частині Одеського порту».

22 липня росія та Україна за сприяння ООН та Туреччини підписали дві окремі угоди щодо експорту зерна. В українській версії документа сказано, що сторони не нападатимуть на портові споруди.

Наступного дня, 23 липня, росія обстріляла порт Одеси. Спершу українська влада заявила, що під обстріл потрапила частина порту, де знаходилося зерно, але пізніше повідомила, що зерносховище не постраждало.

У міноборони рф заявили, що військові завдали удару по судноремонтному заводу на території порту і знищили український військовий корабель, а також склад протикорабельних ракет Harpoon.

Тим часом стало відомо, що США працюють над планом Б для експорту зерна з України, якщо угода з росією провалиться, заявила в коментарі телеканалу CNN адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер.